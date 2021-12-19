Взрыв произошел в чугунном цехе на «АвтоВАЗе»

На чугунном производстве «АвтоВАЗа» в Тольятти произошел взрыв. Никто не пострадал.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 декабря. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, взрыв раздался в чугунном цехе. Предполагается, что взорвался ацетиленовый баллон. По предварительной информации, в результате хлопка никто не пострадал.

По данным РИА Новости, баллон взорвался во время сварки на производстве чугунного литья. Оборудование не разрушено. В понедельник автозавод продолжит работу в прежнем режиме.

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