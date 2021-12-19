После возгорания на Московском проспекте нашли пожарного, провалившегося в проем

После возгорания на Московском проспекте нашли пожарного, провалившегося в проем
На Московском шоссе горела здание. Фото: "Яндекс панорамы"

31-летнего старшего респираторщика отправили в больницу.

Как сообщают в МЧС по Петербургу, на втором этаже неэксплуатированного здания проводилась разведка. Так, обнаружили мужчину, провалившегося в технологический проем глубиной 1,5 метра. Спасателя отправили в лечебное учреждение. По предварительной информации, у него ушиб мягких тканей левого бедра, ушиб левого тазобедренного сустава.

Утром 19 декабря в Московском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 10:43 мск. На Московском проспекте, 114, в трехэтажном, размером 20х40 метров здании, в помещении площадью 50 квадратных метров, на первом этаже, горела обстановка на площади 40 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 25 человек личного состава. Менее, чем через полчаса, в 11:06, возгорание локализовали.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Красногвардейском районе.

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