Спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Красногвардейском районе

Утром 19 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 06:45 мск. Очевидцы заметили дым на Челябинской улица, дом 23, и вызвали экстренные службы.
В садовом доме происходило горение на площади 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 08:15 мск. Сведения о пострадавших не поступали.
В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной информации, при пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека.