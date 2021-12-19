Спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Красногвардейском районе

Утром 19 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 06:45 мск. Очевидцы заметили дым на Челябинской улица, дом 23, и вызвали экстренные службы.

В садовом доме происходило горение на площади 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 08:15 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной информации, при пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека.