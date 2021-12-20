Около 46% петербуржцев сами оплачивают новогодние корпоративы

Около 46% петербуржцев сами оплачивают новогодние корпоративы
Более половины респондентов могут похвастаться тем, что корпоративные вечеринки оплачивает работодатель. Фото: pixabay

35% горожан вынуждены платить за праздник частично из своего кармана при участии работодателя, а 11% — полностью из своего кармана.

На чьи деньги организуют новогодние корпоративы в Петербурге, говорится в опросе hh.ru, проведенном совместно с сайтом Зарплата.ру. Как выяснилось, чаще всего работающие петербуржцы оплачивают себе праздники при участии компании-работодателя, сообщают 35% респондентов. Организаторами праздника за свой счет в этом году станет каждый десятый петербуржец, заявили 11% опрошенных.

Отмечается, в Северной столице этот показатель самый низкий по сравнению с другими регионами. Так, в Москве платить за праздник будут – 20% респондентов, а в Самарской области – 33%.

Более половины респондентов могут похвастаться тем, что корпоративные вечеринки оплачивает работодатель. Счастливчиками оказались 54% участников опроса, больше всего таковых оказалось в ИТ-сфере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, довольны ли петербуржцы своим рабочим местом.

корпоратив Новый год опрос работа


 

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