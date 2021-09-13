В hh.ru выяснили, довольны ли петербуржцы своим рабочим местом

В hh.ru выяснили, довольны ли петербуржцы своим рабочим местом
Примечательно, чем старше были опрошенные, тем больше их не устраивало рабочее пространство. Фото: pixabay

Аналитики hh.ru вместе с компанией WeWork провели исследование и узнали, что нравится, а что нет работающим из СЗФО в их рабочих местах.

Выяснилось, что 20% респондентов не устраивает, как оборудовано их рабочее место и пространство. 30% довольны частично, Почти половина (48% опрошенных) довольны всем. В Северной столице не нравится обустройство рабочего пространство почти каждого третьего респондента (27%). Об этом сообщает hh.ru.

Примечательно, чем старше были опрошенные, тем больше их не устраивало рабочее пространство. В разрезе профессий самые неудовлетворенные в этом вопросе бухгалтеры (29%), продавцы (25%), программисты (21%). Довольны своим рабочим и его обустройством маркетологи, работники рекламы, PR (56%) и строители (55%).

Половину опрошенных радует доступность места работы, наличие кондиционеров, а также хорошее освещение.

Примечательно, чем старше были опрошенные, тем больше их не устраивало рабочее пространство. Фото: hh.ru по СЗФО

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несмотря на то, что начался новый учебный год, некоторые школьники все также ищут себе работу, которая будет занимать лишь несколько часов в сутки

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