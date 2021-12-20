«Газпром-медиа Радио» и «Русская Медиагруппа» будут совместно продавать рекламу в Петербурге

Ежемесячно радиостанции "ГМП Радио" слушают 2,7 миллиона петербуржцев, что составляет 57,4% всех радиослушателей города на Неве, а "РМГ" - 2,25 миллиона человек, или 47,9% городской аудитории. Фото: pixabay

Ежемесячно радиостанции "ГМП Радио" слушают 2,7 миллиона петербуржцев, что составляет 57,4% всех радиослушателей города на Неве, а "РМГ" - 2,25 миллиона человек, или 47,9% городской аудитории. Фото: pixabay

«Газпром-медиа Радио» и «Русская Медиагруппа» объединят продажи радиорекламы на базе сейлз-хауса «Газпром-медиа» в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба «ГПМ Радио», два игрока рынка объединят ресурсы, что позволит создать крупную площадку по продаже радиорекламы в Северной столице. В создании эффективной системы продаж рекламных возможностей поможет опыт «ГМП Радио» и «РМГ» в области продаж рекламы на радио, а также подготовки креативных рекламных кампаний и ярких спецпроектов.

«Новая бизнес-модель оперативное размещение рекламы на всех радиостанциях ГПМ Радио и РМГ в Петербурге и digital-ресурсах холдингов, а также даст возможность выработать единую политику ценообразования и осуществлять полный мониторинг и контроль сетевой рекламы», — заявили в «ГПМ Радио».

«Газпром-медиа Радио» представляют такие радиостанции, как «Авторадио», «Юмор FM», Радио ENERGY, Comedy Radio, Детское радио и «Радио Зенит», «Русскую Медиагруппу» – «Русское Радио», «Хит FM», MAXIMUM, Radio Monte Carlo и DFM.

Ежемесячно радиостанции «ГМП Радио» слушают 2,7 миллиона петербуржцев, что составляет 57,4% всех радиослушателей города на Неве, а «РМГ» — 2,25 миллиона человек, или 47,9% городской аудитории.

«Мы видим высокий спрос на радиорекламу в 2021 году, который позволил устойчиво превысить показатели 2019 года и, уже очевидно, этот спрос только вырастет в следующем году», – утверждает управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников.

Новый альянс позволит укрепить позиции радио на втором по величине рынке России, обеспечить рост его доли в рекламных расходах и показать важность консолидации для дальнейшего развития отрасли.

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