Экс-сотрудникам ГМЗ «Петергоф», виновным в растрате, вынесли приговор

Экс-сотрудникам ГМЗ &#171;Петергоф&#187;, виновным в растрате, вынесли приговор
Суд вынес приговор по делу о присвоении средств в ГМЗ "Петергоф". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд признал бывших высокопоставленных сотрудников ГМЗ «Петергоф» виновными в присвоении 42,6 миллиона рублей.

В объединенной пресс-службе городских судов рассказали, что бывшие сотрудники ГМЗ понесут наказание за крупное хищение, которое было совершено в 2013 году. Руководство музея-заповедника вступило в преступный сговор с подрядчиком, чтобы присвоить средства, выделенных Минкультом РФ на реконструкцию причала в Нижнем парке «Петергофа». В результате соучастники похитили и обналичили 27,7 миллиона рублей, а затем еще 14,9 миллиона.

Главным фигурантам дела уже вынесли приговор, сейчас перед судом предстали ведущий инженер отдела реставрации и реконструкции ФГБУК ГМЗ «Петергоф» Дмитрий Демин и начальник отдела реставрации и реконструкции ГМЗ «Петергоф» Дмитрий Дорохин. Они признаны виновными в пособничестве и присвоении средств.

Оба фигуранта получили наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали владельца «Рив Гош», подозреваемого в хищении 2,3 миллиардов.

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