В Петербурге задержали владельца «Рив Гош», подозреваемого в хищении 2,3 миллиардов

В Санкт-Петербурге задержали владельца «Рив Гош» и также совладельца интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Его подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса.

Кроме Августа Мейера был задержана его супруга и деловой партнер Инна Мейер по аналогичному обвинению. Об этом сообщает «Коммерсант». Таким образом, супруги Мейеры оба подозреваются в хищении средств.

Основанием для задержания супругов стало расследование скандального уголовного дела о хищениях у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были получены «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса.

Сейчас Августа Мейера и Инну Мейер допрашивают в качестве подозреваемых. Отмечается, что уже в ближайшее время они могут поменять свой статус, став обвиняемыми. По итогам первоначальных следственных действий с фигурантами будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 6 декабря в Центральном районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенника. Он обманул ее на 7 млн рублей.