В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 7 млн рублей

В Центральном районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенника.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 4 декабря в полицию обратилась женщина 1951 года рождения, проживающая на улице Димитрова, и рассказала о том, что неизвестный путем обмана завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 7 млн рублей, которые она инвестировала под проценты в период 2020 – 2021 года в неустановленное время в КПК «Агрорусь», расположенный по адресу: Гродненский пер., д. 18.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники обманули пенсионера более чем на 1 млн рублей в Невском районе.