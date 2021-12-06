В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 7 млн рублей

В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 7 млн рублей
Пенсионерка попалась на уловки мошенников. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенника.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 4 декабря в полицию обратилась женщина 1951 года рождения, проживающая на улице Димитрова, и рассказала о том, что неизвестный путем обмана завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 7 млн рублей, которые она инвестировала под проценты в период 2020 – 2021 года в неустановленное время в КПК «Агрорусь», расположенный по адресу: Гродненский пер., д. 18.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники обманули пенсионера более чем на 1 млн рублей в Невском районе.

мошенники пенсионерка Центральный район


 

Новости партнеров
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Гинцбург рассказал об эффективности назальной вакцины для непривитых
Гинцбург рассказал об эффективности назальной вакцины для непривитых "Спутником V"
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 7 млн рублей
Последний из грабителей, обчистивших ювелирный магазин в Петербурге в 2018 ...
На Оборонной улице сгорела «Газель»
В Красном Селе ребенок снегом потушил Вечный огонь
Петербуржец убил сына и умер сам в Парголово
Съемки фильма «Шаляпин» ограничат движение в центре Петербурга
Неизвестный похитил более миллиона рублей из дома в Ленобласти
«Здравия желаю, товарищи федералы»: аноним сообщил о бомбах в ТЦ ...