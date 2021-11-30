Мошенники обманули пенсионера более чем на 1 млн рублей в Невском районе

Мошенники обманули пенсионера более чем на 1 млн рублей в Невском районе
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Pixabay

В Невском районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 29 ноября в полицию обратился мужчина 1931 года рождения, проживающий на Шлиссельбургском проспекте, 32-2-48, и рассказал о том, что в период с в рамках заключенного договора паевого взноса с КПО «Юнион Финанс» он передал 1 231 142 рублей, сотрудникам этой организации на Боткинской улице, 1.

Приехав в офис данной организации пенсионер обнаружил, что она более там не располагается, а её представители перестали отвечать на телефонные звонки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 86-летняя женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру по 13-линии В.О. в дом №20 пришел мужчина якобы отремонтировать оконного проем.

мошенники невский район пенсионер


 

Новости партнеров
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мошенники обманули пенсионера более чем на 1 млн рублей в Невском районе
На Товарищеском нашли труп избитого мужчины в окружении пьяных родственников
Эксперт советует отказаться от поездок за границу из-за «омикрона»
На острове Реюньон во Франции обнаружен первый случай заражения омикрон-штаммом
У «Проспекта Большевиков» встали трамваи из-за кучи снега на путях
В Петербурге пенсионерам заплатят за вакцинацию от ковида уже в январе
В России выросло число погодных аномалий
Офицеров Росгвардии заподозрили в махинациях со 192 млн рублей