Мошенники обманули пенсионера более чем на 1 млн рублей в Невском районе

В Невском районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 29 ноября в полицию обратился мужчина 1931 года рождения, проживающий на Шлиссельбургском проспекте, 32-2-48, и рассказал о том, что в период с в рамках заключенного договора паевого взноса с КПО «Юнион Финанс» он передал 1 231 142 рублей, сотрудникам этой организации на Боткинской улице, 1.

Приехав в офис данной организации пенсионер обнаружил, что она более там не располагается, а её представители перестали отвечать на телефонные звонки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 86-летняя женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру по 13-линии В.О. в дом №20 пришел мужчина якобы отремонтировать оконного проем.