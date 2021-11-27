Супружеская пара в Петербурге обманывала пенсионеров: мошенники задержаны

Мужчина и женщина не в первый раз попались на мошенничестве в отношении пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 27 ноября.

23 ноября в полицию обратилась 86-летняя женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру по 13-линии В.О. в дом №20 пришел мужчина якобы отремонтировать оконного проем. Пенсионерка дала мошеннику 120 тыс. рублей. Уже на следующий день 27-летнего мужчину и 26-летнюю женщину задержали. Было возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта были заключены под стражу.

Однако инцидент был не первым для пары. После оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что подобное преступление было совершено в отношении 72-летнего пожилого мужчины. Злоумышленники обманов выманили у пенсионера 10 тыс. рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продавщица пекарни с другом обманула пенсионерку на 3,3 млн рублей.