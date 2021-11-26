Продавщица пекарни с другом обманула пенсионерку на 3,3 млн рублей

Продавщица пекарни с другом обманула пенсионерку на 3,3 млн рублей
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Петербурге задержали продавщицу пекарни, которая оказалась мошенницей. Она обманула пенсионерку на 3,3 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию обратилась 80-летняя петербурженка с улицы Шотмана.

Она рассказала, что в 2019 году познакомилась в пекарне у метро «Звездная» с 40 -летней продавщицей. Женщины подружились, после чего пенсионерке начал названивать незнакомец, который представился родным братом новой подруги. Мужчина просил деньги для решения его проблем.

Доверчивая женщина переводила средства на мобильные номера, которые указывал звонивший. Таким образом за два года она отдала ему 3,3 млн рублей. С начала 2021 года мужчина начал угрожать пенсионерке, из-за чего она испугалась и обратилась в полицию.

Продавщицу пекарни задержали меньше, чем через час. Установлено, что она является гражданкой Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий разбил голову коллеги на Кировском заводе.

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