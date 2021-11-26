Рабочий разбил голову коллеги на Кировском заводе

Рабочий разбил голову коллеги на Кировском заводе
Инцидент произошел на Кировском заводе. Фото: google.maps

В Кировском районе Петербурга решается вопрос о возбуждении уголовного дела после избиения рабочего «Кировского завода».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 25 ноября в больницу госпитализировали 49-летнего рабочего АО «Кировский завод». Пациента забрали на скорой из его квартиры на улице Зины Портновой.

Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом левой височной кости, а также гематомы и ссадины лица. Он находится в тяжелом состоянии. Информацию об этом передали полиции.

Со слов потерпевшего, его избил коллега в раздевалке на заводе.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что годовалая девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами от кипяченого молока.

избиение кировский завод новости СПб


 

Новости партнеров
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рабочий разбил голову коллеги на Кировском заводе
Годовалая девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами от кипяченого молока
Пассажирка родила на борту самолета, летевшего из Петербурга в Узбекистан
Смольный выделит больше денег на строительство метро и Московско-Дунайской ...
Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 63
Россиянка купила лотерейный билет на сдачу и выиграла почти 60 млн рублей
Водители Петербурга утром стоят в 6-балльных пробках
Тепло подходит к концу: в Петербурге в пятницу будет мокрый снег и гололедица