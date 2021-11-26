Рабочий разбил голову коллеги на Кировском заводе

В Кировском районе Петербурга решается вопрос о возбуждении уголовного дела после избиения рабочего «Кировского завода».
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 25 ноября в больницу госпитализировали 49-летнего рабочего АО «Кировский завод». Пациента забрали на скорой из его квартиры на улице Зины Портновой.
Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом левой височной кости, а также гематомы и ссадины лица. Он находится в тяжелом состоянии. Информацию об этом передали полиции.
Со слов потерпевшего, его избил коллега в раздевалке на заводе.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что годовалая девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами от кипяченого молока.