Рабочий разбил голову коллеги на Кировском заводе

В Кировском районе Петербурга решается вопрос о возбуждении уголовного дела после избиения рабочего «Кировского завода».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 25 ноября в больницу госпитализировали 49-летнего рабочего АО «Кировский завод». Пациента забрали на скорой из его квартиры на улице Зины Портновой.

Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом левой височной кости, а также гематомы и ссадины лица. Он находится в тяжелом состоянии. Информацию об этом передали полиции.

Со слов потерпевшего, его избил коллега в раздевалке на заводе.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что годовалая девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами от кипяченого молока.