Годовалая девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами от кипяченого молока

Годовалая девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами от кипяченого молока
Девочку госпитализировали с ожогом. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Выборгском районе Петербурга госпитализировали годовалую девочку, которая облилась кипяченым молоком.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в детскую больницу №1 доставили маленькую девочку с улицы Композиторов. Врачи диагностировали термический ожог 2-3 степени подбородка, спины, правого плеча и груди. Состояние малышки оценивается как тяжелое.

Медики сообщили об этом в полицию. Стражи порядка выяснили, что в 12:15 пострадавшая опрокинула на себя емкость с кипяченым молоком.

Установлено, что девочка живет только с матерью. Ей 29 лет, является гражданкой Таджикистана и не работает. Семья на профилактическом учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из горящей квартиры в Сланцах спасли одного человека.

новости СПб ожог ребенок травмирование ребенка


 

Новости партнеров
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Годовалая девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами от кипяченого молока
Пассажирка родила на борту самолета, летевшего из Петербурга в Узбекистан
Смольный выделит больше денег на строительство метро и Московско-Дунайской ...
Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 63
Россиянка купила лотерейный билет на сдачу и выиграла почти 60 млн рублей
Водители Петербурга утром стоят в 6-балльных пробках
Тепло подходит к концу: в Петербурге в пятницу будет мокрый снег и гололедица
Руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек