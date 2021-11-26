Годовалая девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами от кипяченого молока

В Выборгском районе Петербурга госпитализировали годовалую девочку, которая облилась кипяченым молоком.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в детскую больницу №1 доставили маленькую девочку с улицы Композиторов. Врачи диагностировали термический ожог 2-3 степени подбородка, спины, правого плеча и груди. Состояние малышки оценивается как тяжелое.

Медики сообщили об этом в полицию. Стражи порядка выяснили, что в 12:15 пострадавшая опрокинула на себя емкость с кипяченым молоком.

Установлено, что девочка живет только с матерью. Ей 29 лет, является гражданкой Таджикистана и не работает. Семья на профилактическом учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из горящей квартиры в Сланцах спасли одного человека.