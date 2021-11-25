Из горящей квартиры в Сланцах спасли одного человека

Из горящей квартиры в Сланцах спасли одного человека
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Вечером 25 ноября в Сланцевском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:44 мск. В городе Сланцы на улице Максима Горького загорелась квартира.

На месте происшествия работала дежурная смена 145 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выгорела обстановка в квартире на площади 2 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 21:58 мск. Спасатели эвакуировали из квартиры одного человека. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 ноября около 09:51 в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся автобус. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

пожар происшествия Сланцевский район


 

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