Из горящей квартиры в Сланцах спасли одного человека

Вечером 25 ноября в Сланцевском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:44 мск. В городе Сланцы на улице Максима Горького загорелась квартира.

На месте происшествия работала дежурная смена 145 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выгорела обстановка в квартире на площади 2 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 21:58 мск. Спасатели эвакуировали из квартиры одного человека. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 ноября около 09:51 в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся автобус. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.