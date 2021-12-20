Стало известно, на сколько увеличат пенсии в 2022 году

С 1 января 2022 года страховые пенсии граждан вырастут на 5,9%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 1 января 2022 года страховые пенсии граждан вырастут на 5,9%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Ежегодно в России индексируются выплаты пенсионерам. В следующем году индексация пенсий будет выше инфляции.

Как сообщили в Министерстве труда РФ, с 1 января 2022 года страховые пенсии граждан вырастут на 5,9%. Социальные выплаты проиндексируют с 1 апреля на 7,7%. Средний размер этих выплат превысит 10 тысяч рублей.

Напомним, что в начале 2021 года выплаты неработающим пожилым россиянам выросли на 6,3%. В сентябре пенсионерам единовременно выплатили по 10 тысяч рублей. Таким образом, средний размер увеличился на 11,1%. Это более чем в два раза выше уровня инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказал пенсионерам о новых мерах поддержки в 2022 году. Российские пенсионеры в 2022 году могут рассчитывать на индексацию и единоразовые выплаты.