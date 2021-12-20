Пограничники поймали на границе с Финляндией четырех латиноамериканцев

Пограничники поймали на границе с Финляндией четырех латиноамериканцев
Иностранцы пытались пересечь границу. Фото: pixabay

Сотрудники пограничного управления задержали в Выборгском районе Ленобласти четырех латиноамериканцев, которые приблизились к российско-финской границе.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по региону. Четырех выходцев одной из стран Латинской Америки поймали рядом с границей 13 декабря. Иностранцы рассказали стражам порядка, что приехали в Россию для поиска работы, но позже решили сбежать в Финляндию. Они признались, что попытались пересечь границу незаконно, в обход пунктов пропуска.

На следующий день после задержания суд привлек латиноамериканцев к административной ответственности. Нарушителям назначили штраф с принудительным выдворением из России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-сотрудникам ГМЗ «Петергоф», виновным в растрате, вынесли приговор.

ленобласть незаконное пересечение границы пограничники российско-финская граница


 

Новости партнеров
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Законопроект о новогодних выплатах российским пенсионерам отправлен в Кабмин
Пограничники поймали на границе с Финляндией четырех латиноамериканцев
На Миллионной улице пожар тушили 17 спасателей
Врач рассказал о влиянии вакцинации на появление новых штаммов COVID-19
Стало известно, на сколько увеличат пенсии в 2022 году
Экс-сотрудникам ГМЗ «Петергоф», виновным в растрате, вынесли приговор
Список портала госуслуг будет расширен в 2022 году
Аналитики: больше половины россиян надеются на улучшение благосостояния в ...