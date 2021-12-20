Пограничники поймали на границе с Финляндией четырех латиноамериканцев

Сотрудники пограничного управления задержали в Выборгском районе Ленобласти четырех латиноамериканцев, которые приблизились к российско-финской границе.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по региону. Четырех выходцев одной из стран Латинской Америки поймали рядом с границей 13 декабря. Иностранцы рассказали стражам порядка, что приехали в Россию для поиска работы, но позже решили сбежать в Финляндию. Они признались, что попытались пересечь границу незаконно, в обход пунктов пропуска.

На следующий день после задержания суд привлек латиноамериканцев к административной ответственности. Нарушителям назначили штраф с принудительным выдворением из России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-сотрудникам ГМЗ «Петергоф», виновным в растрате, вынесли приговор.