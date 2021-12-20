16 декабря вступили в силу обновленные правила въезда в Таиланд

Граждане РФ могут посетить страну в по программам «Песочница» и «Альтернативный карантин». Фото: pixabay.com

Граждане РФ могут посетить страну в по программам «Песочница» и «Альтернативный карантин». Фото: pixabay.com

Российские туристы могут въезжать в страну по программам «Песочница» и «Альтернативный карантин».

Согласно обновленным правилам, вступившим в силу 16 декабря этого года, для российских туристов ничего не изменилось. Граждане РФ могут посетить Таиланд только в рамках программ «Песочница» («Sandbox») и «Альтернативный карантин» («Alternative Quarantine (AQ) Happy Quarantine Nationwide»). Информация об этом была опубликована в королевской газете Таиланда (Royal Thai Government Gazette) 15 декабря 2021 года, сообщает Туристическое управление Таиланда (TAT).

С 24 декабря 2021 года иностранные гости могут прибывать в королевство воздушным или водным транспортом через приграничный пункт в городе Нонг Кхай. Это касается путешественников из любых стран, кроме регионов с высоким уровнем риска заражения новым штаммом Covid-19. В списке значатся: Ботсвана, Лесото, Малави и Королевство Эсватини.

Список не включает в себя некоторые африканские страны, однако граждане этих государств также не могут въехать в Таиланд по программе «Песочница». Это Намибия, ЮАР, Мозамбик и Зимбабве. Требование распространяется на путешественников, которые находились на территории вышеуказанных стран в течение 21 дня до поездки в королевство.

Гости должны пройти полный курс вакцинации препаратами, сертифицированными ВОЗ или министерством здравоохранения Таиланда, не позже чем за 14 дней до въезда в страну, а также иметь сертификат о вакцинации. Переболевшие ковидом должны предоставить справку на английском языке о перенесенном заболевании.

Более подробно с правилами можно ознакомиться на сайте ТАТ. Они касаются, в том числе, оплаты и правил проживания в отелях и многих других аспектов отдыха.

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