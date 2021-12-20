Бесплатный проезд на общественном транспорте: новое преимущество для клиентов «Сбербанка»

На территории России «Сбербанк» является самой популярной кредитной организацией. Это стало возможно благодаря выгодным условиям, которые банк регулярно предлагает своим клиентам. Но, даже находясь на вершине, банк не перестает предоставлять для россиян дополнительные преимущества. Недавно стало известно о дополнительных привилегиях для клиентов данной кредитной организации, которых раньше не бывало.

С начала 2022 года владельцы пластиковых карт от «Сбербанка», имеющие льготы на проезд, смогут бесплатно пользоваться городским транспортом. Это большое преимущество для клиентов, особенно для тех, кто имеет скромные доходы. По статистике россияне в среднем тратят на дорогу в общественном транспорте от трех до пяти тысяч в месяц. Теперь благодаря «Сбербанку» граждане смогут неплохо сэкономить на проезде.

Бесплатный проезд от банка станет доступен благодаря системе Social ID. Данная технология основана на облачном хранилище базы данных, которая и позволит использовать пластиковую карту в качестве проездного.

Для пользования такой услугой не нужно оформлять дополнительную карту. Достаточно использовать уже существующую от «Сбербанка», которая имеет функцию бесконтактной передачи данных. Специалисты отмечают, что только такие карты кредитная организация и выпускает последние годы. Оформление потребуется только новым клиентам банка или тем, кто до сих пор не перешел на платежную систему «Мир».

Новая технология удобна не только тем, что позволяет экономить денежные средства. Гражданам теперь не придется брать с собой документы, предоставляющие право на льготный проезд (специальная карточка с фото или удостоверение). Достаточно приложить банковскую карту к терминалу, и контролер увидите все данные, необходимые для идентификации пассажира.

Новая процедура имеет большое социальное значение. Она позволяет экономить на предварительной подготовке документов, облегчает процедуру оплаты проезда и повышает качество контроля за легальностью проезда.