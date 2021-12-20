При нападении на посольство Белоруссии в Лондоне пострадал дипломат

МИД Белоруссии сообщил о нападении на посольство страны в Лондоне. В результате инцидента пострадал дипломат.

Как сообщается на сайте белорусского МИД, нападение произошло в воскресенье вечером, 19 декабря. Группа неизвестных сначала испортила фасад здания посольства, а затем напала на прибывших на место белорусских дипломатов. Одного из них серьезно избили. Пострадавшего доставили в больницу с переломом носа, сотрясением мозга и переломом зуба.

Часть злоумышленников задержана дипломатической полицией Лондона. В МИД отметили, что белорусская сторона требует от Лондона тщательного расследования нападения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МИД Украины пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским.