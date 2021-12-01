МИД Украины пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским

Кулеба добавил, что Крым является не тем вопросом, в котором Украина "позволяет себе воздержание". Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Кулеба добавил, что Крым является не тем вопросом, в котором Украина "позволяет себе воздержание". Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросу признания Крыма российским, а не его слова.

По словам министра, если Белоруссия действительно признает «незаконную оккупацию Крыма Россией», это нанесет непоправимый удар по отношениям Украины и РБ. Он подчеркнул, что Киев будет действовать «по полной программе». Об этом пишет агентство «Укринформ».

Кулеба добавил, что Крым является не тем вопросом, в котором Украина «позволяет себе воздержание».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре. По словам Лукашенко, в скором времени он собирается нанести визит на полуостров. Он подчеркнул, что имеет полное право на посещение, поскольку это и его Крым.