МИД Украины пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским

МИД Украины пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским
Кулеба добавил, что Крым является не тем вопросом, в котором Украина "позволяет себе воздержание". Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросу признания Крыма российским, а не его слова.

По словам министра, если Белоруссия действительно признает «незаконную оккупацию Крыма Россией», это нанесет непоправимый удар по отношениям Украины и РБ. Он подчеркнул, что Киев будет действовать «по полной программе». Об этом пишет агентство «Укринформ».

Кулеба добавил, что Крым является не тем вопросом, в котором Украина «позволяет себе воздержание».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре. По словам Лукашенко, в скором времени он собирается нанести визит на полуостров. Он подчеркнул, что имеет полное право на посещение, поскольку это и его Крым.

белоруссия дмитрий кулеба крым МИД Украины украина


 

Новости партнеров
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИД Украины пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским
Прокуратура будет всю зиму следить за уборкой снега в Петербурге
Социально значимые сайты в России стали бесплатными
В мире коронавирусом заразились более 262,7 млн человек
Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре
В Пулково ночью 1 декабря задержали один самолет
Жителей Петербурга попросили не садиться за руль во время снегопада
Аномальное давление в Петербурге продолжит давить на головы горожан 1 декабря