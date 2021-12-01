Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым российской территорией де-факто и де-юре.

Белорусский лидер заявил в интервью РИА Новости, что еще до присоединения Крыма к России «все понимали», что полуостров является российским, но после референдума территория стала частью РФ уже де-юре.

По словам Лукашенко, в скором времени он собирается нанести визит на полуостров. Он подчеркнул, что имеет полное право на посещение, поскольку это и его Крым.

«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», — заявил Лукашенко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым.