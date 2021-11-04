Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым

По словам Лукашенко, Владимир Владимирович постоянно обещал ему, что возьмет с собой в Крым. Фото: сайт президента РФ

По словам Лукашенко, Владимир Владимирович постоянно обещал ему, что возьмет с собой в Крым. Фото: сайт президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что его российский коллега Владимир Путин не пригласил его съездить в Крым.

Об этом белорусский лидер заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства. По словам Лукашенко, Владимир Владимирович постоянно обещал ему, что возьмет с собой в Крым и покажет, что нового там появилось. Однако, как отметил политик, сегодня Путин уехал в Крым без него и даже не позвал с собой.

«Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил <…> Ну если не в Крым, то, может, в Питер съездим», — сказал глава РБ.

В ответ Путин заявил, что уехал в Крым на открытие памятника, посвященного окончанию Гражданской войны. Он отметил, что всегда будет рад видеть Лукашенко в России.

«Конечно, мы всегда будем рады вас видеть, чтобы вы могли посмотреть на это [памятник]», — заявил Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства.