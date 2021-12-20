У банки с солеными огурцами: полиция нашла тайник кассирши из Ачинска

При обыске квартиры в Ачинске рядом с банкой соленых огурцов было найдено 2 млн рублей.

В Красноярском крае происходил обыск у обвиняемой в краже 23 млн рублей кассирши. Об этом сообщает МВД Медиа.

Пятитысячные купюры обнаружили у банки с соленьями. Кроме этого, полицеские увозят автомобиль, принадлежащий супругу подозреваемой, который также является фигурантом уголовного дела.

Напомним, что женщину Ачинский городской суд заключил под стражу на 1 месяц и 24 дня. Кассирша сдалась оперативникам еще 14 декабря, ее уговорила мать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилой петербуржец лишился более 4 миллионов после разговора с брокером.