Для мигрантов с электронными отпечатками пальцев в РФ введен патент

Для мигрантов с электронными отпечатками пальцев в РФ введен патент
В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев. Фото: https://pixabay.com

По приказу Министерства внутренних дел, опубликованному на портале правовой информации, мигрантам, находящимся на территории России, выдадут патенты с чипом, которые содержат отпечатки пальцев.

Карточку с чипом в пределах страны начнут получать трудовые мигранты. На ней будет находиться электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца.

«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», — говорится в документе.

На карте будет содержаться вся информация, указанную на патенте, а также «биометрические персональные данные владельца».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине задержали мигранта, надругавшегося над 14-летней школьницей.

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