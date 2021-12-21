Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

Тепляков после инцидента написал заявление в полицию. Фото: pixabay

Тепляков после инцидента написал заявление в полицию. Фото: pixabay

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ, напал на заведующего кафедрой во время экзамена, который сдавала юная студентка.

Девочка была на экзамене по предмету «Введение в психологию». Она ответила неправильно, из-за чего расстроилась и выбежала в коридор. А ее отец Евгений, как сообщили в пресс-службе факультета, устроил скандал. Об этом пишет РИА Новости.

Отец, который ждал дочку на посту охраны, попытался прорваться на факультет, но его остановили охранники и сотрудники МГУ. В пресс-службе заявили, что Тепляков нарушил правила и санитарные требования.

Работники университета вызвали полицию. В ответ отец «кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям».

По данным «Известий», Тепляков после инцидента написал заявление в полицию «о незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов».

Как считает отец, преподаватели нарушили процедуру экзамена: девочке дали 20 минут на подготовку письменного ответа, хотя этот экзамен сдается в устной форме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой рассказал об угрозах в адрес девочки.