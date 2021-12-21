Стало известно о состоянии избитого фигуриста Соловьева

Сейчас Соловьев находится под капельницей, он в сознании. Фото: скриншот Instagram

Сейчас Соловьев находится под капельницей, он в сознании. Фото: скриншот Instagram

Состояние госпитализированного после жестокого избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева оценивается как средней тяжести.

Как сообщает РИА Новости, спортсмен находится в нейрохирургическом отделении под наблюдением врачей. Он был госпитализирован с травмами средней тяжести. По данным «Матч ТВ», Соловьеву диагностировали умеренное субарахноидальное кровоизлияние после черепно-мозговой травмы.

Менеджер фигуриста Елена Болотова рассказала, что сейчас Соловьев находится под капельницей, он в сознании. В ближайшее время его отправят на повторную компьютерную томографию.

32-летнего Дмитрия Соловьева избили в Москве в ночь на 21 декабря. Спортсмен заступился за свою гражданскую жену, керлингистку Анну Сидорову, в результате чего его избили трое мужчин. Потерпевшего доставили в Боткинскую больницу.

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