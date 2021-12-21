В Москве задержаны подозреваемые в избиении фигуриста Соловьева

В Москве правоохранители доставили в отдел подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полицейские для поимки преступников оперативно организовали комплекс необходимых мероприятий, благодаря чему злоумышленников удалось задержать по горячим следам, недалеко от места происшествия.

По данным РИА Новости, в отдел по подозрению в избиении Соловьева доставили двоих молодых людей. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

32-летнего Дмитрия Соловьева избили в Москве в ночь на 21 декабря. Спортсмен заступился за свою гражданскую жену, керлингистку Анну Сидорову, в результате чего его избили трое мужчин. Потерпевшего доставили в Боткинскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о состоянии избитого фигуриста Соловьева.