В Москве задержаны подозреваемые в избиении фигуриста Соловьева

В Москве задержаны подозреваемые в избиении фигуриста Соловьева
Подозреваемые в избиении Соловьева задержаны. Фото: скриншот Instagram

В Москве правоохранители доставили в отдел подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полицейские для поимки преступников оперативно организовали комплекс необходимых мероприятий, благодаря чему злоумышленников удалось задержать по горячим следам, недалеко от места происшествия.

По данным РИА Новости, в отдел по подозрению в избиении Соловьева доставили двоих молодых людей. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

32-летнего Дмитрия Соловьева избили в Москве в ночь на 21 декабря. Спортсмен заступился за свою гражданскую жену, керлингистку Анну Сидорову, в результате чего его избили трое мужчин. Потерпевшего доставили в Боткинскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о состоянии избитого фигуриста Соловьева.

дмитрий соловьев задержание избиение москва фигурист


 

Новости партнеров
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве задержаны подозреваемые в избиении фигуриста Соловьева
МЧС: ночью в Ленобласти ударят 30-градусные морозы
Стало известно о состоянии избитого фигуриста Соловьева
Врач назвал для симптома, которые отличают омикрон-штамм от простуды
Путин подписал закон, разрешающий полиции вскрывать машины и проникать в квартиры
Путин подписал закон, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков ...
На заводе «Звезда» в Петербурге произошел пожар
Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой