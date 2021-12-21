У ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к омикрон-штамму

У ревакцинированных &#171;Спутником V&#187; выявили антитела к омикрон-штамму
Все пациенты, прошедшие повторную вакцинацию "Спутником V", имеют антитела к омикрон-штамму. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Центре имени Гамалеи ученые нашли у всех ревакцинированных вакциной «Спутник V» нейтрализующие антитела к новому штамму коронавируса «омикрон».

Об этом сообщается Twitter российской вакцины. Исследование центра показала, что все пациенты, прошедшие повторную вакцинацию «Спутником V», имеют антитела к омикрон-штамму. Также стало известно, что уровень антител к «омикрону» в крови ревакцинированного выше, чем уровень антител к самому первому штамму коронавируса в крови вакцинированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал два симптома, которые отличают омикрон-штамм от простуды. Симптомы омикрон-штамма очень напоминают простуду, зачастую для того, чтобы определить, чем именно болеет пациент, требуется ПЦР-тестирование.

"Спутник V" антитела омикрон-штамм ревакцинация от коронавируса


 

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