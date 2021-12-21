У ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к омикрон-штамму

В Центре имени Гамалеи ученые нашли у всех ревакцинированных вакциной «Спутник V» нейтрализующие антитела к новому штамму коронавируса «омикрон».

Об этом сообщается Twitter российской вакцины. Исследование центра показала, что все пациенты, прошедшие повторную вакцинацию «Спутником V», имеют антитела к омикрон-штамму. Также стало известно, что уровень антител к «омикрону» в крови ревакцинированного выше, чем уровень антител к самому первому штамму коронавируса в крови вакцинированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал два симптома, которые отличают омикрон-штамм от простуды. Симптомы омикрон-штамма очень напоминают простуду, зачастую для того, чтобы определить, чем именно болеет пациент, требуется ПЦР-тестирование.