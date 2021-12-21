Врач назвал для симптома, которые отличают омикрон-штамм от простуды

Врач назвал для симптома, которые отличают омикрон-штамм от простуды
При "омикроне" у людей практически сразу появляются головные боли и усталость. Фото: unsplash

Новый штамм коронавируса «омикрон» проявляется симптомами, схожими с признаками простуды. Британский вирусолог Лоуренс Янг объяснил, как отличить две болезни.

Как передает The Sun, симптомы омикрон-штамма очень напоминают простуду, зачастую для того, чтобы определить, чем именно болеет пациент, требуется ПЦР-тестирование. По словам вирусолога, четверть больных с простудой на самом деле заражены «омикроном».

Янг объяснил, что простуда отличается от нового варианта коронавируса тем, что наступает более постепенно. Но при «омикроне» у людей практически сразу появляются головные боли и усталость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что COVID может отобрать у переболевшего 20 лет жизни. Необходимо проводить перспективные многоцентровые исследования, чтобы точно понимать все последствия COVID-19.

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