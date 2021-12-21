В Индии младенца утопили ради исцеления дедушки

В Индии младенца утопили ради исцеления дедушки
"Знахарь" посоветовал убить ребенка, не проливая крови. Фото: pixabay

В Индии пожилая женщина принесла в жертву полугодовалого ребенка, чтобы исцелить супруга от недугов.

Инцидент произошел в штате Тамилнад, сообщает India Today. Пожилой местный житель по имени Асаруддин часто болел. Помочь мужчине решила его супруга Шармила. Она обратилась за помощью к местному «знахарю». Тот сказал, что для спасения супруга ей нужно убить ребенка, не проливая крови.

Тогда пенсионерка решила похитить шестимесячную девочку из дома племянника, а после утопила ее в тазу. Погибшую похоронили на заднем дворе. Вскоре об этом узнала полиция. Тело извлекли и отправили на вскрытие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США освободили невиновного мужчину, отсидевшего 23 года за убийство.

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