В Индии младенца утопили ради исцеления дедушки

В Индии пожилая женщина принесла в жертву полугодовалого ребенка, чтобы исцелить супруга от недугов.

Инцидент произошел в штате Тамилнад, сообщает India Today. Пожилой местный житель по имени Асаруддин часто болел. Помочь мужчине решила его супруга Шармила. Она обратилась за помощью к местному «знахарю». Тот сказал, что для спасения супруга ей нужно убить ребенка, не проливая крови.

Тогда пенсионерка решила похитить шестимесячную девочку из дома племянника, а после утопила ее в тазу. Погибшую похоронили на заднем дворе. Вскоре об этом узнала полиция. Тело извлекли и отправили на вскрытие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США освободили невиновного мужчину, отсидевшего 23 года за убийство.