Мурашко назвал характерные для омикрон-штамма симптомы

Мурашко заявил, что симптомы "омикрона" очень сходны с течением гриппа. Фото: kremlin.ru

Мурашко заявил, что симптомы "омикрона" очень сходны с течением гриппа. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что для нового штамма коронавируса «омикрон» характерны симптомы, похожие на грипп.

Глава Минздрава заявил, что в клинической картине омикрон-штамма доминируют такие симптомы ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, а также общие симптомы интоксикации. Все эти проявления очень сходны с течением гриппа, указал министр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса «омикрон» проявляется симптомами, схожими с признаками простуды. Британский вирусолог Лоуренс Янг объяснил, как отличить две болезни. Зачастую для того, чтобы определить, чем именно болеет пациент, требуется ПЦР-тестирование.