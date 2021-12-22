Доктор Мясников развеял «неубиваемый» миф о запрете мочить место прививки

Доктор Мясников развеял &#171;неубиваемый&#187; миф о запрете мочить место прививки
Мясников объяснил, что после вакцинации можно спокойно мыться и мочить место укола. Фото: кадр из видео Youtube

Российский врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенное заблуждение о запрете мочить место укола после вакцинации.

Медик рассказал в эфире канала «Россия 1», что этот миф появился довольно давно и уже относится к разряду «абсолютно неубиваемых». По словам врача, многие медики уверены, что мочить место укола представляет опасность в течение трех дней.

«Мы впитали это с молоком матери. Откуда это пошло? Я не знаю. По-моему, еще с довоенных времен», — заявил Мясников.

Специалист объяснил, что после вакцинации можно спокойно мыться и мочить место укола, поскольку инфекции не могут попасть в кровь через такое небольшое пространство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал два симптома, которые отличают омикрон-штамм от простуды.

Александр Мясников вакцинация миф прививка


 

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