В МГУ пообещали обеспечить 9-летней студентке комфортное обучение после громкого скандала

В МГУ пообещали обеспечить 9-летней студентке комфортное обучение после громкого скандала
Теплякова сдавала экзамен по предмету «Введение в психологию», это был лишь второй экзамен для ребенка. Фото: Pixabay

Факультет психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова пообещал «сделать все», чтобы девятилетней студентке было комфортно учиться в вузе.

Заявление было сделано после скандала в стенах высшего учебного заведения, который произошел 21 декабря. Студентка Алиса Теплякова в этот день сдавала предмет «Введение в психологию». После этого ее отец устроил скандал и напал на заведующего кафедрой, а затем решил обратиться в полицию.

«Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета», — сказали ТАСС в пресс-службе факультета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 9-летняя студентка МГУ ответила неправильно, из-за чего расстроилась и выбежала в коридор. А ее отец Евгений устроил скандал. Он ждал дочку на посту охраны, а после попытался прорваться на факультет, но его остановили охранники и сотрудники МГУ.

мгу полиция психфак


 

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