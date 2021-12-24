В возрасте 95 лет скончался народный артист Владимир Татосов

В возрасте 95 лет скончался народный артист Владимир Татосов
В возрасте 95 лет скончался народный артист Владимир Татосов. Фото:  Кадр из К/ф "Крах инженера Гарина"

Актер Владимир Татосов умер в возрасте 95 лет от обострения онкологического заболевания, которое обострилось на фоне заражения коронавирусом.

О кончине народного артиста РСФСР сообщили в пятницу, 24 декабря, на сайте радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на слова первого зампреда комитета Госдумы по культуре актрисы Елены Драпеко.

Драпеко отметила, что за несколько дней до смерти актер оказался в больнице, где был заражен коронавирусом. В результате две болезни совместились, и произошло обострение онкологической заболевания Татосова.

«Владимир Михайлович был замечательный человек, прекрасный артист. Для меня это очень большая потеря. Мы очень дружили с Владимиром Михайловичем много лет», — отмечает Драпеко.

Актер известен по ролям в таких фильмах, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Татьянин день», «Шестое июля», «Доверие».

Также артист работал в Санкт-Петербургском театре комедии им. Н. П. Акимова во времена 1940-1960-х и 1990-2010-х годов, в «Балтийском доме», когда он еще назывался Ленинградским театром имени Ленинского комсомола.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что от коронавирусной инфекции на 74-м году жизни скончался режиссер Андрей Малюков.

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