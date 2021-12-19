Создатель фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от коронавируса

Создатель фильма &#171;Мы из будущего&#187; Андрей Малюков умер от коронавируса
Андрей Малюков скончался от коронавируса. Фото: кадр из фильма

От новой коронавирусной инфекции на 74-м году жизни скончался режиссер Андрей Малюков.

Об этом сообщила его двоюродная сестра актриса Наталья Бондарчук у себя на страничке в социальной сети Facebook.

«В последние годы он тяжело болел, но унёс его из жизни Ковид… Лучшей памятью об Андрее будут просмотры его фильмов. Светлая тебе память, мой любимый брат!», — говорится в сообщении.

Режиссер снял такие картины как: «Маленькие человечки», «Безответная любовь», «Дурная привычка», «34-й скорый», «Верными останемся», «Я-русский солдат», «Делай-раз», «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «Империя под ударом», «Матч» и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кинокомпозитор Алексей Карпов умер от коронавируса.

Андрей Мальков коронавирус Мы из будущего происшествие


 

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