Суд Москвы оштрафовал владельца Facebook почти на 2 млрд рублей

Мировой суд в Москве назначил компании Meta Platforms (ранее Facebook) штраф на сумму более 1,9 миллиарда рублей за неудаление запрещенной в России информации.

Как передает ТАСС, суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

Общая сумма оборотного штрафа для Meta Platforms составила 1 990 984 950 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Facebook сменит название на Meta. Смена названия организации должна будет отразить позицию, что соцсеть Facebook — лишь один из продуктов компании, у которой также есть и другие не менее популярные сервисы.