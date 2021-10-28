Facebook сменит название на Meta

Смена названия организации должен будет отразить позицию, что соцсеть Facebook — лишь один из продуктов компании, у которой также есть и другие не менее популярные сервисы. Фото: pixabay

Смена названия организации должен будет отразить позицию, что соцсеть Facebook — лишь один из продуктов компании, у которой также есть и другие не менее популярные сервисы. Фото: pixabay

Социальная сеть Facebook сменит название на Meta. Об этом сегодня, в четверг, 28 октября, заявил основатель компании Марк Цукенберг на конференции Connect.

Бизнесмен уверен, новое название организации предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать далеко от шумного города, а также проживающим там, где ограничен доступ к образованию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Смена названия организации должен будет отразить позицию, что соцсеть Facebook — лишь один из продуктов компании, у которой также есть и другие не менее популярные сервисы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что началась процедура принудительного взыскания с Facebook 26 млн рублей штрафов за отказ руководства сети удалить запрещенную законами РФ информацию. Об этом сообщается со ссылкой на банк исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов РФ.