С Facebook в принудительном порядке осуществят взыскание 26 млн

Началась процедура принудительного взыскания с Facebook 26 млн рублей штрафов за отказ руководства сети удалить запрещенную законами РФ информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов РФ.

По данным банка ФССП РФ, на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств в отношении Facebook. Их сумма составила 26 млн рублей. За отказ удалить противоправную информацию Faсebook уже назначали несколько штрафов в этом же суде.

В связи с тем, что Facebook добровольно не выплатил 26 млн рублей по восьми делам за совершение административных правонарушений за неудаление противоправной информации, в службу судебных приставов были направлены распоряжения об исполнении решений суда в принудительном порядке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, после расследования BBC News что Facebook начнет пресекать незаконную продажу охраняемых территорий тропических лесов Амазонии на Marketplace.