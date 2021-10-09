Facebook начнет пресекать незаконную продажу тропических лесов

На Marketplace Facebook начнет пресекать незаконную продажу охраняемых территорий тропических лесов Амазонии. Об этом заявляет сама социальная сеть, как сообщает BBC News.

После расследования BBC News социальная сеть Facebook решила изменить свою политику и пересмотреть позицию о продаже тропических лесов. Новые ограничительные меры будут применяться только к природоохранным объектам района Амазонки. Руководство социальной сети не захотело раскрывать, как планирует незаконную рекламу, но при этом такие объявления Facebook будет стремиться выявлять и блокировать.

В феврале 2021 года BBC News провел свое расследование и заявил, что участки тропических лесов Амазонии незаконно продаются на Facebook Marketplace. Охраняемые районы включают национальные леса и земли, закрепленные за коренными народами.

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