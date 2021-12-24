В WhatsApp появится новая возможность

В мессенджере будет опция выбора получателей сообщения с изображением, видео или GIF-анимацией или публиковать контент в статус. Фото: unsplash.com

В мессенджере будет опция выбора получателей сообщения с изображением, видео или GIF-анимацией или публиковать контент в статус. Фото: unsplash.com

В WhatsApp появится возможность управления медиафайлами перед отправкой сообщения.

В мессенджере будет опция выбора получателей сообщения с изображением, видео или GIF-анимацией или публиковать контент в статус, сообщает WABetaInfo.

На данный момент такая рассылка возможна только при отправке медиа из вкладки «Камера».

Кроме того, в клиенте WhatsApp проведут небольшой редизайн — появится специальная кнопка для выбора медиаконтента. Пока функция доступна в бета-версии WhatsApp только для Android.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соцсети WhatsApp, YouTube, Google, Facebook и Twitter могут заблокировать, если они не будут соблюдать новый «закон о приземлении». Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.