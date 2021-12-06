WhatsApp и Youtube в России могут заблокировать с 1 января

WhatsApp и Youtube в России могут заблокировать с 1 января
Роскомнадзор оценил возможность блокировки иностранных IT-компаний с 1 января. Фото: pixabay.com

Соцсети WhatsApp, YouTube, Google, Facebook и Twitter могут заблокировать, если они не будут соблюдать новый «закон о приземлении». Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Изменения вступят в силу после 1 января 2022 года. Ведомство составило список из зарубежных IT-компаний, которые должны к указанной дате открыть свои представительства в России в рамках соответствующего закона.

Как сообщил ТАСС, Субботин подчеркнул, что Роскомнадзор не будет применять меры строго к началу следующего года к компаниям, которые не успеют открыть представительства, но продемонстрируют начало работы.

Закон подразумевает, что указанные компании должны открыть свое представительство в России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и публиковать электронную форму для обращений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор внес Telegram и Livejournal в реестр социальных сетей.

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