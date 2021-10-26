Роскомнадзор внес Telegram и Livejournal в реестр социальных сетей

Роскомнадзор внес Telegram и Livejournal в реестр социальных сетей
В сентябре Роскомнадзор начал формировать реестр таких соцсетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. Фото: Pixabay

Telegram и Livejournal («Живой журнал») внесены в реестр социальных сетей.

Об этом стало известно во вторник, 26 октября. Речь идет о тех площадках, аудитория которых превышает 500 тыс. пользователей. Их список пополнили еще два интернет-сервиса.

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, владельцам площадок уже направили уведомления о включении в реестр.

В реестре также находятся Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, «ВКонтакте», TikTok, Likee и «Одноклассники».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне сбоя сервисов Facebook. Глобальный сбой в работе сервисов Facebook стал самым значительным за последние 13 лет.

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