Роскомнадзор внес Telegram и Livejournal в реестр социальных сетей

Telegram и Livejournal («Живой журнал») внесены в реестр социальных сетей.
Об этом стало известно во вторник, 26 октября. Речь идет о тех площадках, аудитория которых превышает 500 тыс. пользователей. Их список пополнили еще два интернет-сервиса.
Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, владельцам площадок уже направили уведомления о включении в реестр.
В реестре также находятся Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, «ВКонтакте», TikTok, Likee и «Одноклассники».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне сбоя сервисов Facebook. Глобальный сбой в работе сервисов Facebook стал самым значительным за последние 13 лет.