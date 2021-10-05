Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне сбоя сервисов Facebook

Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне сбоя сервисов Facebook
Накануне были зафиксированы сбои в  Facebook, Instagram и WhatsApp. Фото: скриншот Imstagram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал вчерашний глобальный сбой соцсетей.

Так, он отметил, что накануне на фоне глобального сбоя в Facebook в Telegram зафиксировали рекордный рост числа регистраций и активности людей. Дуров добавил, что за один день у соцсети появилось 70 новых пользователей. Об этом предприниматель сообщает в своем Telegram-канале.

Дуров гордится, что его команда смогла справиться с таким ростом, потому что Telegram продолжал хорошо работать для пользователей.

Накануне были зафиксированы сбои в Facebook, Instagram и WhatsApp.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комментируя сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp компания Facebook заявила, что данные пользователей в процессе неполадок раскрыты не были. Об этом компания писала в своем профиле на Facebook.

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