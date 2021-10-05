Facebook опроверг информацию об утечке данных пользователей

Facebook опроверг информацию об утечке данных пользователей
Facebook опроверг информацию об утечке данных пользователей. Фото: pixabay.com

Комментируя сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp компания Facebook заявила, что данные пользователей в процессе неполадок раскрыты не были. Об этом компания писала в своем профиле на Facebook, сообщает РИА Новости.

По данным издания Privacy Affairs сообщило, что на фоне сбоя социальных сетей данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке. Было отмечено, что имена, физические и электронные адреса, а также телефонные номера пользователей соцсети были нелегально переданы в руки злоумышленников. Однако по заявлению компании, информация Privacy Affairs оказалась ложной.

«У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя» — заявляет компания Facebook.

Компания Facebook, комментируя произошедший сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, заявила, что сбой к раскрытию личных данных пользователей не привел.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что случился глобальный сбой в работе сервисов Facebook, который стал самым значительным за последние 13 лет.

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