«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом Голливуда за 2021 год

"Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом Голливуда за 2021 год . Фото: кадр из трейлера к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»

"Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом Голливуда за 2021 год . Фото: кадр из трейлера к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»

Безусловным лидером среди всех лент Голливуда за 2021 год фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым.

По данным журнала Variety, история о жизни Питера Паркера и его приключениях собрала больше всего денег и зрителей за 2021 год. Со дня премьеры кинокартина с актером Томом Холландом в главной роли собрала в прокате $813 млн.

НСН сообщает, что фильм обогнал даже 25-ю ленту о Джеймсе Бонде «007: Не время умирать». Ее прокатные сборы превысили $774 млн. Из $813 млн блокбастер Джона Уоттса заработал $457 млн за пределами США, а в российском прокате фильм собрал 1,12 млрд рублей.

Лента «Человек-паук: Нет пути домой» не идет в Китае на больших экранах, но даже с учетом этого, картина Sony и Marvel может стать самым кассовым фильмом эпохи пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кинокартина «Дом Гуччи» стала лидером кинопроката, собрав при этом 172 млн рублей.