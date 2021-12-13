Кинобизнес: «Дом Гуччи» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ

Кинобизнес: &#171;Дом Гуччи&#187; стал лидером кинопроката в России и странах СНГ
"Дом Гуччи" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Фото: скриншот Instagram

Фильм «Дом Гуччи» стал лидером кинопроката, собрав при этом 172 млн рублей за минувшие выходные.

Криминальная драма «Дом Гуччи» режиссера Ридли Скотта вышла в российский прокат 2 декабря и уже стала лидером кинопроката, о чем свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период со 9 по 12 декабря.

В картине снялись Сальма Хайек, Адам Драйвер, Аль Пачино и Леди Гага.

Сразу за «Домом Гуччи» расположилась комедия режиссера Уолта Бекера «Большой красный пес Клиффорд». Она собрала 75,1 млн рублей.

Замкнул тройку мультфильм «Энканто», который вышел в прокат в России 25 ноября и собравший за выходные 63,1 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге перед Новым годом планируется проведение множество постановок «Щелкунчик», из которых представлены самые необычные и яркие. Спектакль «Щелкунчик» является новогодней традицией почти наравне с просмотром российского фильма «Ирония судьбы».

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