Кинобизнес: «Дом Гуччи» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ

В картине снялись Сальма Хайек, Адам Драйвер, Аль Пачино и Леди Гага.

Сразу за «Домом Гуччи» расположилась комедия режиссера Уолта Бекера «Большой красный пес Клиффорд». Она собрала 75,1 млн рублей.

Замкнул тройку мультфильм «Энканто», который вышел в прокат в России 25 ноября и собравший за выходные 63,1 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге перед Новым годом планируется проведение множество постановок «Щелкунчик», из которых представлены самые необычные и яркие. Спектакль «Щелкунчик» является новогодней традицией почти наравне с просмотром российского фильма «Ирония судьбы».