Назван топ-10 самых ярких спектаклей «Щелкунчик» в этом сезоне

Спектакль «Щелкунчик» является новогодней традицией почти наравне с просмотром российского фильма «Ирония судьбы». В Северной столице проходит множество постановок, среди которых наметились самые яркие и запоминающиеся спектакли.

Редакция Peterburg2 выбрала необычные постановки, которые будут показаны в Петербурге в январе и феврале.

Первым в списке указывается балет «Щелкунчик» в Михайловском театре.

Либретто Мариуса Петипа по сказке Гофмана в редакции хореографа-постановщика Начо Дуато пройдет с 22 декабря 2021 по 7 января 2022. В постановке присутствует и классический балет, и современный танец, а сюжет разворачивается в дореволюционной России.

Второй — балет «Щелкунчик» на сцене Мариинского театра или

Спектакль можно будет посмотреть в постановке Михаила Шемякина и хореографией Кирилла Симонова с 13 по 31 декабря 2021. Также в это время будет доступна к просмотру версия Вайнонена в исполнении учащихся Академии русского балета имени Вагановой. Историческая премьера балета состоялась в 1892 году в постановке Льва Иванова.

В Александринском театре балет «Щелкунчик» в этом сезоне показывают в редакции Василия Вайнонена.

Спектакль пройдет с 31 декабря 2021 по 3 января 2022. Балетная труппа представлена артистами Академического театра балета имени Леонида Якобсона.

Четвертый показ «Щелкунчика» представит Московский областной государственный академический театр «Русский балет»

Даты показа зависят от того, где пройдут представления. Так, 15 и 22 декабря «Щелкунчик» можно будет увидеть в Эрмитажном театре, а с 25 декабря 2021 по 8 января 2022 года во Дворце искусств Ленобласти.

«Московский театр кошек В. Куклачёва» в Доме Молодёжи «Царскосельский» покажет спектакль «Щелкунчик и кошки».

Необычный формат спектакля будет презентован в постановке по мотивам сказки Гофмана. Под музыку Чайковского будут задействованы 50 животных 19 декабря.

«Щелкунчика» в хореографии Елизаветы Меньшиковой покажут на сцене в БКЗ Октябрьский артисты Санкт-Петербургского театра балета им.Чайковского

Примечательно, что артист балета, Фарух Рузиматов, приготовит премьеру номера, поставленного специально для балета «Щелкунчик». Перед началом спектакля и в антракте зрители смогут увидеть новогоднее интерактивное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Мероприятие состоится со 2 по 4 января.

Детский спектакль «Щелкунчик» в трактовке Максима Студеновского и Владимира Карпова развернется прямо на полу детской Штальбаумов.

На первый план в спектакле выходит мастер Дроссельмейер — крестный отец Мари и Франца. Мероприятие пройдет с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

В Театре Е.С.Деммени главные роли в «Щелкунчике» исполнят куклы-марионетки.

Сюжет, однако, остается всё тот же: Маша получает в подарок от своего крестного, Дроссельмейера, необычную куклу — Щелкунчика, и слушает удивительную историю о нем. Дата проведения: с 25 декабря 2021 года по 8 января 2022.

«Щелкунчик» в Большом театре кукол.

Здесь постановка носит название «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум». Сюжет спектакля выдержан в стиле всем известной сказки. Постановка завершается балом в фойе театра. Мероприятие пройдет с 30 декабря 2021 года по 2 января 2022.

И замыкает десятку самых необычных спектаклей «Щелкунчик» спектакль в Николаевском дворце.

Постановка пройдет с 28 декабря 2021 года по 8 января 2022 года. По окончании мероприятия все участники праздника получают подарок от Дедушки Мороза и сладкое угощение в фуршетных залах великокняжеского дворца.

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