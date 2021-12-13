Создатель «Игры в кальмара» сравнил ведущего соревнований с Дартом Вейдером

Создатель &#171;Игры в кальмара&#187; сравнил ведущего соревнований с Дартом Вейдером
Создатель "Игры в кальмара" сравнил ведущего соревнований с Дартом Вейдером. Фото: скриншот из Instagram актрисы HoYeon Jung(Chung)

Режиссер южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек рассказал, что в предстоящем втором сезоне больше раскроется ведущий соревнований, который сравним со знаменитым злодеем Дартом Вейдером.

Официально Netflix еще не объявлял о продлении сериала «Игра в кальмара», но у создателя проекта есть свое представление о втором сезоне. Об этом он поговорил с Entertainment Weekly.

Хван Дон Хек пообещал, что в предстоящих сериях вернется главный герой — Сон Ги-хун. Он, по замыслу режиссера, должен будет «сделать кое-что для мира». Ведущего игр Дон Хек сравнил с Дарт Вейдером.

«Он был прошлым победителем, а стал ведущим. Это как в ситуации с Дартом Вейдером. Некоторые в конечном итоге становятся джедаями, а некоторые становятся Дартом Вейдером, верно?», — отметил режиссер.

Исполнитель главной роли Ги-хуна Ли Джон Джэ охарактеризовал своего персонажа как «гораздо более серьезного к последним сериям». Однако, он надеется, что несмотря на большую решительность во втором сезоне, Ги-хун не убьет в себе забавного и веселого парня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители России назвали мелодраму «Москва слезам не верит» самым любимым фильмом времен СССР.

2 сезон дарт вейдер игра в кальмара кинорежиссер Россия Хван Дон Хек


 

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