Молодой петербуржец стал фигурантом уголовного дела после проникновения в сыроварню

Молодой петербуржец стал фигурантом уголовного дела после проникновения в сыроварню
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники полиции Выборгского района Петербурга задержали одного из подозреваемых в совершении кражи.

В четверг, 23 декабря, правоохранителям поступило сообщение о том, что в сыроварню СПК «Пригородный», расположенную в поселке Парголово Всеволожского района Ленобласти, двое неизвестных ломом взломали окно и проникли внутрь.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в тот же день стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении – 20-летнего молодого человека.

По данному факту возбудили уголовное дело. Продолжается розыск второго злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержали 35-летнего мужчину, который обвиняется в неоднократных кражах велосипедов. Известно, что мужчину поймали еще в августе 2021 года. На данный момент установлено, что он причастен как минимум к 10 кражам. Общий ущерб от действий преступников составил 160 тысяч рублей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание кража


 

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